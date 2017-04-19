年改會副召林萬億：社會支持年改 盼紛擾快過去

政務委員、年金改革委員會副召集人林萬億。(資料照片/陳信翰攝)

立法院審查年金改革法案備受關注，政務委員、年金改革委員會副召集人林萬億今天上午接受Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪時表示，年金改革是非常重要的國家政策，社會各界是普遍支持，但抗爭的朋友還是很頑強在抵抗，希望紛擾很快過去，讓國家回到正常狀態，也讓其他公共政策能趕快進入推動。

林萬億去年上任時承諾，若不能在今年520之前將改革方案送進立法院，就辭職負責。他今天面對節目主持人詢及，如今案子已送進立法院，不用下台了，此刻的心情時如何時說，改革是有壓力，但這是必要的過程，「現在還是戰戰兢兢」！

面對仍有抗議方案的聲浪，林萬億表示，社會各界支持年金改革的人也非常多，他經常收到網路或信件的肯定年金改革，還有民眾為此幫他誦經或向上帝祈禱。

林萬億表示，非常感謝立委在過去這段期間非常認真討論年金改革，也做了非常多的功課，希望民眾能繼續支持年金改革，至於抗爭者就回到意見表達就好。

(中時)