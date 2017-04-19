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軍公教圍城反年改 阻官員入立院

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年金改革19日初審 黑衫軍今赴立院抗議
為因應監督年金改革行動聯盟及「800壯士」的「夜宿圍城」行動，立法院周圍架起層層蛇籠拒馬，留下迷宮般的通道。（姚志平攝）
雙面夾擊！「圍城」堵鎮江街阻官員入院。(中天新聞)

年改決戰在即，抗議違憲亂政！軍公教展開「夜宿圍城」動員令，昨先赴監院遞陳情書，要求彈劾林萬億、糾正年改會，並提請大法官釋憲。今上午則聚集青島東路，要求進立法院人員表明身分，否則阻擋進入。

上周六院區四周架設層層拒馬、蛇籠防止抗議民眾闖入。立委廖國棟遭割傷血濺現場，並諷刺蔡政府「用刀片對付人民」。立法院祕書長林志嘉則表示，因警方接獲情資顯示，反年改團體抗爭恐有煙霧彈、疑似爆裂物等，且不乏受過專業訓練的退休軍警。

因此，台北市警察局長邱豐光在台北市議會答詢時表示，警政署對包括立法院在內中央機關、總統府和官邸等維安布署，阻材包括1248具鐵拒馬、「南非刀片」拒馬230具、鐵馬護欄680具、鐵絲網車14輛等。

今天年金改革戰場轉移至立法院，上午7時許，立法委員等人陸續從青島東路進入立法院，遭抗議民眾阻擋。抗議民眾不讓未表明身分或綠營人士進入，但遇到中國國民黨籍立委則拍手歡迎。

(中時電子報)

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關鍵字：立法院抗議青島東路
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