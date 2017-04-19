女兒託付給郭富城 方媛爸：我從小聽你歌長大

郭富城18日在香港半島酒店宴客，席開10桌，娶回大陸嫩模方媛。（圖／取材自東網、新浪娛樂）

香港天王郭富城（城城）昨娶回美嬌娘，與29歲大陸嫩模方媛戀情開花結果，城城對自己的終身大事態度低調，過程保密低調，只邀雙方親友，會場布置大片玫瑰花牆，風格簡約浪漫，而方媛邁入人生下一階段，方媛爸嫁女兒既百感交集，把方媛託付給郭富城時說：「我從小就聽你的歌長大的，希望你好好對待她。」

51歲郭富城和29歲方媛昨（18日）在香港半島酒店宴客，婚宴席開10桌，只邀雙方親友，小倆口將組成家庭，不禁露出幸福甜笑，而方媛爸嫁女兒更是開心又不捨，把方媛託付給郭富城時，對女婿說：「大哥，我從小就聽你的歌長大的，現在我把女兒交給你，希望你好好對待她。」字裡行間滿是對方媛萬種的疼愛與不捨。

「四大天王」中最後黃金單身漢郭富城終結情場浪子生涯，城城2015年大方曬十指緊扣照認愛，而郭富城去年開演唱會，方媛也在台下支持，城城更對愛人獻唱《永遠愛不完》，對感情低調的他，數次大讚方媛「善解人意」、「好乖」，看得出城城對方媛相當寵愛，現在小倆口正式結為夫妻，成為一段佳話。

(中時電子報)