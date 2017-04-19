郭富城迎娶方媛宴客 邱瓈寬酸「下次結婚記得請我」
天王郭富城與小22歲大陸網紅方媛，兩人交往兩年後戀情修成正果，昨天在香港半島酒店宴客，演藝圈眾多親友也到場祝賀，不過知名經紀人邱瓈寬似乎沒被受邀，讓她在臉書發文「下次結婚記得請我喔」，被網友直呼好酸。
天王郭富城昨天迎娶方媛，據悉老婆疑似有兩個月身孕，若屬實可說是雙喜臨門，由於不想大張旗鼓，因此筵開四到五席，僅邀請雙方親友和圈內友人，而不在獲邀名單的知名經紀人邱瓈寬，先在臉書PO出兩人結婚報導，並寫道「説真的⋯結婚是好事，你結婚不請我是不是？好，我以後結婚也不請你！哼」，似乎對此事略為介意，不過為了展現自己大器，還特別PO上香檳和酒杯的照片，並寫道「我比較大方！還是開香檳幫你慶祝一下！下次結婚記得請我喔」。
看似祝福的話語，卻被眼尖網友察覺話中有話，直呼「寬姐已經預言下次了」，這也釣出邱瓈寬回應「幹嘛害我」，但也有許多網友表示「寬姊應該很多人比較期待你結婚」、「寬姐穿婚紗最有看頭」，逗趣回應可說笑翻網友。
(中時電子報)
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