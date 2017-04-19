帥兒扮女裝求合照 徐薇認不出崩潰跪地大叫
補教名師徐薇跨足主持界表現亮眼，她的兒子江大成遺傳爸媽好基因，目前就讀於台大經濟系，還擁有高大帥氣外表，近日他出招整媽媽，徐薇到最後才發現，崩潰跪坐在地上大叫「你把媽媽嚇死了啦」！
母親節快到了，徐薇兒子江大成為給她驚喜，特地出奇招反串扮成女生，到化妝間找徐薇和黑人合照，只見他穿上白色洋裝，戴上長假髮，偽裝成同學的女朋友，開心和徐薇、黑人合照，黑人其實也知情，幫忙瞞騙，不時在旁邊拱他「抱老師緊一點」、「臉貼臉、親一個」，讓徐薇都尷尬起來了。
就連最後兒子把口罩拿下來，她都沒認出來是自己兒子，最後是他把假髮拿掉，徐薇才驚覺，跪坐在地上崩潰大叫「你把媽媽嚇死了啦」，腿軟站不起來要人扶，原來兒子前一天就再三提醒徐薇，有同學會帶女朋友去，要她不要太直視女生，才讓徐薇被騙到，網友也驚呼女裝大成好像徐薇，「太像姐妹」。
(中時電子報)
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