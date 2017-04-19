長逾1.5公尺 巨型活體「船蛆蛤」現蹤菲律賓

科學家切開硬殼，船蛆蛤就從管狀的殼內滑出來。(擷取自《美國國家科學院院刊》影片)

船蛆蛤又稱為鑿船蟲，是人類目前已知存活時間最長的雙殼軟體動物。(擷取自BBC)

科學家最近在菲律賓民答那峨島海灣附近發現一種罕見生物「船蛆蛤」（shipworm），長達1.55公尺，直徑6公分，是科學家首次找到活體的船蛆蛤，這項發現被發表在一本美國科學期刊上。

據BBC報導，船蛆蛤終年躲在硬殼中，以頭部朝下深入泥土中尋找食物，在泥土中以海洋沉積的食物維生。雖然科學界早知這種罕見動物，但從未發現活體並進行研究。

據BBC公布的影片，科學家從一邊切開船蛆的殼，把硬蓋打開後輕輕晃動，一條溼溼黏黏的黑色長條生物，就從管狀的殼內滑出來。

船蛆蛤雖屬船蛆家族，但船蛆蛤是透過某種細菌，進食泥土裡的海底沉澱物，因此與其他船蛆相比，巨型船蛆擁有一個較小的消化系統。

此外，船蛆蛤會分泌一種物質，並自行生成由碳化鈣形成的管狀硬殼，還會生出如帽子般的「硬蓋」遮蓋頭部。研究人員指出，船蛆蛤長大後會重新將「硬蓋」吸收，並進一步深入泥土中。

據《美國國家科學院院刊》研究報告指出，船蛆蛤又稱為鑿船蟲，是人類目前已知存活時間最長的雙殼軟體動物。

(中時電子報)