長逾1.5公尺 巨型活體「船蛆蛤」現蹤菲律賓
科學家最近在菲律賓民答那峨島海灣附近發現一種罕見生物「船蛆蛤」（shipworm），長達1.55公尺，直徑6公分，是科學家首次找到活體的船蛆蛤，這項發現被發表在一本美國科學期刊上。
據BBC報導，船蛆蛤終年躲在硬殼中，以頭部朝下深入泥土中尋找食物，在泥土中以海洋沉積的食物維生。雖然科學界早知這種罕見動物，但從未發現活體並進行研究。
據BBC公布的影片，科學家從一邊切開船蛆的殼，把硬蓋打開後輕輕晃動，一條溼溼黏黏的黑色長條生物，就從管狀的殼內滑出來。
船蛆蛤雖屬船蛆家族，但船蛆蛤是透過某種細菌，進食泥土裡的海底沉澱物，因此與其他船蛆相比，巨型船蛆擁有一個較小的消化系統。
此外，船蛆蛤會分泌一種物質，並自行生成由碳化鈣形成的管狀硬殼，還會生出如帽子般的「硬蓋」遮蓋頭部。研究人員指出，船蛆蛤長大後會重新將「硬蓋」吸收，並進一步深入泥土中。
據《美國國家科學院院刊》研究報告指出，船蛆蛤又稱為鑿船蟲，是人類目前已知存活時間最長的雙殼軟體動物。
(中時電子報)
文章來源：菲律賓驚現黑色巨型活船蛆
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。