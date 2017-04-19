拜訪「黑熊養老村」！請輕聲細語 別吵熊爺爺

「小熊」與「寶貝」個性一個霸道一個隨和，是最佳室友拍檔。（台北市立動物園提供）

原來「動物園」也有養老村！看熊爺爺、奶奶時也記得要有禮貌喔！在野生動物保育法立法後，民眾不得在法令規定特殊狀況外，任意飼養或繁殖保育類野生動物，加上要符合動物福祉的照養並不容易，許多黑熊陸續遭沒入或轉交動物園收容與照顧。當初經由民眾贈送到動物園時，還只是幼熊的黑熊「小熊」，轉眼已經28歲了！

而目前和公熊「小熊」一起朝夕相伴的另外兩隻母熊「寶貝」和「小敏」，在26年前進入動物園時都已經成年，所以牠們的年紀絕對在26歲以上，三隻黑熊都可以算是相當於人類70歲以上的熊爺爺和熊奶奶喔！

已是「熊瑞」的黑熊們經常於吃飽後找周公去，民眾經過臺灣區的黑熊養老村記得放低音量。（台北市立動物園提供）

野外的黑熊平均壽命約25歲，動物園照養的個體可以到達30歲左右。老齡動物平時的作息及行為模式，其實跟大部分的老年人很像，年紀大了普遍都容易出現牙口不好、行動緩慢、喜歡打瞌睡、視力不佳及重聽等狀況。

為了讓年長的黑熊們擁有更舒適的生活環境，動物園在不影響建築結構的前提下，將原有室內欄舍隔間打除擴大空間、開設天井引進自然光，以及在牆壁上鑿出長型窗增加通風；原本的小活動場場則增加牆面高度、在乾壕溝上補設階梯，來增加實際能讓黑熊使用的平、立面空間，改善後的空間更有助於老年黑熊進行醫療照顧時運用，成為機能較為齊全的「黑熊養老村」。

「小熊」、「寶貝」和「小敏」在專為牠們量身打造的養老村中，每天悠閒自在地享受老年生活，早上總能看到牠們緩慢地在戶外活動場散步，各自分頭享用保育員準備的食物。體型壯碩、毛髮濃密的「小熊」活動力較好，喜歡味道偏甜的水果，像是香蕉、鳳梨和芭樂，個性也比較強勢，擁有採食的優先權，被牠看中的食物，兩位女士可就不敢跟牠爭搶。

保育員精心準備的食物豐富化玩具，增加黑熊的採食時間，降低刻板行為。（台北市立動物園提供）

「寶貝」的體型較小，毛髮較稀疏，個性隨和，因此可以忍受霸道的「小熊」，和牠有較多的互動，所以保育員安排牠們成為室友互相陪伴。「小敏」可能早年受困在較小的空間，養成孤癖的個性，保育員就以豐富化設施及餵食多樣化，來減少「小敏」的刻板行為。

這群「熊瑞」每天吃飽走累了，就會找個隱匿的位置窩起來「肚估」，順便曬曬太陽、吹吹風，不一會兒就如入無人境界，各自神遊去了，因此民眾經過臺灣動物區時，經常會看到牠們睡到四腳朝天，其實這是黑熊們感覺到安心放鬆才會有的自然表現，此時若刻意發出噪音驚擾牠們補眠，可是很不禮貌的唷！

(中時電子報)