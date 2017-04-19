進立院遭反年改團體推擠 柯P：民主國家應理性辯論
立法院經濟聯席委員會今舉行前瞻基礎建設公聽會，場外因反年金改革團體「圍城」，立委、官員出入受阻，甚至被陳抗民眾推擠，連台北市長柯文哲也不例外。柯文哲表示，台灣是民主國家應建立理性辯論，有意見可在立法院辯論或透過媒體讓全國了解，而不是用這種方式。
被問到能否理性溝通，柯文哲表示，很多時候非理性溝通牽涉到政黨下去就很難了；談及推擠狀況，他表示，進來的時候很快，就是被擋在外面不能進來而已，但還是趁機被揍了幾拳。
因立院外圍警力維安由北市警局負責。柯文哲表示，維安計畫一般不會是他核定的，因為這還是專業，但他有一些政策指示。首先，因以前群眾曾衝入立法院，承辦警方壓力很大；其次，他認為應用「物理方式」減少警力損害。
柯文哲強調，他不贊成投入龐大警力當「人肉盾牌」，示威半天、一天還可以，如果是長期抗爭，對於警方損害太大，因此就以拒馬減少警力耗損。
因立法院司法及法制委員會初審年改法案，不論立委、官員、立院職員、記者，都「無差別」受到反年改團體阻擋，彰化縣長魏明谷、柯文哲及立委王定宇、徐永明、蔡易餘都遭殃。
(中時)
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