搶攻母親節商機 量販店萬件商品5折起

愛買T.P.O與LINE Friends聯名面膜，每片原價65元、特價39元。（愛買提供）

愛買韓國ENESTI 溫泉水發泡洗面乳系列120ml，每支原價99元、特價2支158元。（愛買提供）

愛買萊雅玻尿酸抗皺微導彈潤精華75ml，適合送給熟齡媽媽，原價1050元、特價765元。（愛買提供）

愛買量販獨家泰味感恩套餐，有泰式南薑雞湯、泰式打拋豬肉、極品月亮蝦餅、奶油佐雙菇雞肉、茄汁彩椒魚片、櫻花蝦香椿油飯，全套市價1299元、特價699元。（愛買提供）

母親節將至，愛買今（19日）起至5月16日年中聯合特賣，萬件商品促銷5折起，品項包括進口食品、日韓保養品、進口品牌廚房用品等；今年更與肯德基及必勝客合作獨家母親節特別套餐，有量販首創的泰式五菜一湯套餐，最多可省5成費用。

此外，5月16日前還有多項品類優惠，包括指定紅酒商品單筆滿千送百、清潔保養及生理用品單筆滿688元送100元、春季新款美妝商品全面85折，小資族表心意也能輕鬆應對。

搭上春天換季，上千款春季美妝保養品有3成新品，主打卡通授權、日韓款式。其中，今年韓系品牌面膜、特殊成分臉部保養品銷量成長2倍，因此引進韓國T.P.O與LINE Friends聯名面膜，以莎莉、兔兔，熊大和蛙蛙肖像，分別對應鎖水、提亮、彈力與保溼4種功能，每片原價65元 特價39元。

鴨蛋與鉑金成分的KARATICA黃金鴨蛋鉑金面膜，其中的鴨蛋的蛋黃卵磷脂訴求為修復肌膚的滋養成分，標榜搭配鉑金可讓分子更容易被肌膚吸收，原價每片199元、特價99元；有30%溫泉水成份，洗後臉部不緊繃的韓國ENESTI 溫泉水發泡洗面乳系列，每支原價99元、特價2支158元。另，媚比琳鎂光燈高調打亮棒、INTEGRATE IE晶透水亮脣凍、ZA油光Bye2清透妝前乳等春季彩妝新品全面85折。

至於母親節聚餐，今年與肯德基、必勝客合作，獨家推出4款母親節特別套餐，炸雞、披薩、蛋糕可一次購足。肯德基6塊炸雞桶與原味蛋塔禮盒，可搭配愛買自製德國豬腳+可口可樂或愛買自製母親節蛋糕；必勝客9吋比薩可搭配愛買自製大成歐式香烤半雞+可口可樂或愛買自製母親節蛋糕，每組299元至720元，比市價便宜5折起。

看準消費者對南洋料理接受度高，今年推出量販首創的獨家泰味感恩套餐，一套包含泰式南薑雞湯、泰式打拋豬肉、極品月亮蝦餅、奶油佐雙菇雞肉、茄汁彩椒魚片、櫻花蝦香椿油飯。19日至5月月7日前愛買會員憑HappyGo卡至全台客服中心，可享5折起預購愛買獨家母親節套餐。

(中時)