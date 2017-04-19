外長李大維進立院走小徑　遭反年改群眾辱罵

外交部長李大維今赴立法院備詢開會，一路遭反年改群眾辱罵。(圖／郭建伸攝)

綠委蔡易餘在警方護送下，仍一路遭群眾拉扯毆打。(圖／郭建伸攝)

立院公務員想進場，但不得其門而入。(圖/郭建伸)

為抗議立法院初審年金改革法案，反年改群眾一早堵住所有立法院出入口，不讓官員、立委，甚至是立法院的公務員進去開會。外交部長李大維今預定赴外交國防委員會備詢，但要進入立院時，得經過重重拒馬關卡。群眾一見到李大維，辱罵「為了當官，出賣人格」，頻頻對李叫囂丟臉，但李不發一語，在警方護送下直接走小徑入院區。

不過，並非所有官員、立委都有如此好運。綠委蔡易餘原欲從濟南路一側進入，但一眼就被民眾認出來，一路遭民眾喊打拉扯，在警方護送下才得以先躲進立院會館；綠委鍾佳濱則在進入院區時，遭群眾拉扯，但沒發生受傷意外。

(中時)