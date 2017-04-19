塑化劑去毒？環保署修法改稱「關注化學物質」
環保署預告修正「毒性化學物質管理法」草案，將「第四類毒性化學物質」的名稱改為「關注化學物質」。由於有17種塑化劑屬此分類，民眾擔心塑化劑被「去毒化」，使得管理放寬。環保署澄清，改名是為了納管更多化學物質，管理強度仍維持不變。
環保署的毒性化學物質分類管理分為四類，第一類為在環境中不易分解的難分解物質；第二類為有致腫瘤、生育能力受損，或致其他慢性疾病等作用的慢毒性物質；第三類為暴露後會立即危害人體健康或生物生命的急毒性物質；第四類則是有汙染環境或對人體健康有風險的疑似毒化物。
「鄰苯二甲酸酯類」是使用最廣泛、種類最多的塑化劑，根據環保署資料，有部分鄰苯二甲酸酯類被列為第一類、第二類毒化物，但多數為第四類。此次環保署修改第四類毒性化學物質的名稱，把「毒性」改成「關注」，引發民眾質疑政府玩文字遊戲，是否沒有毒字就沒有食安問題。
環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，包括DEHP在內，共有26種鄰苯二甲酸酯類塑化劑，其中已有9種被納入第一類或第二類毒性化學物質，剩下17種是第四類毒性化學物質。未來會針對這17種塑化劑逐一盤檢討，若有新研究證實有毒性危害，就會提升到第一類或第二類毒性化學物質。
謝燕儒強調，化學局目前列管了310種毒化物，未來5年目標是新增列管3000種化學物質，由於化學物質的危害不見得只有毒性而已，還包括爆炸性、反應性等，名稱調整的目的是為了擴大列管，避免被侷限於毒性的框架之下，修改名稱也不代表調降管制，管理強度仍維持不變。
事後環保署也發新聞稿澄清，民眾關心塑化劑管理，包括DEHP和其他如DNOP、BBP、DINP、DIDP、DEP、DIBP、DMP、DBP共9種塑化劑，由於毒理特性明確，早已公告為列管第一類及第二類毒化物，不會改列為「關注化學物質」。
(中時)
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