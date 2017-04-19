塑化劑去毒化 李明賢：台灣真要成「台毒共和國」
環保署17日預告將修正《毒性化學物質管理法》，其中，竟然要把包含塑化劑（鄰苯二甲酸二丁酯）等第四類毒性化學物質「去毒化」，改稱「關注化學物質」。雖然環保署強調，管理強度仍維持不變。但國民黨文傳會副主委李明賢痛批，塑化劑去毒化，是毒害人民、台灣真的要變成「台毒共和國」！
毒管法將毒性化學物質分成四類：第一類毒性化學物質(難分解者)：在環境中不易分解，或因生物積蓄，生物濃縮，生物轉化等作用至污染環境或危害人體健康者；第二類(慢毒性)：有致腫瘤，生育能力受損，畸胎，遺傳突變因子或其他慢性疾病等作用者；第三類(急毒性)：經曝露，將立即危害人體健康者；第四類(疑似毒性): 其他有污染環境或危害人體健康者。
而根據《蘋果日報》報導，化學局副局長陳淑玲表示，因第四類屬毒性不明的物質，國際間並不普遍認為屬毒性物質，把未確定會對環境或人體造成危害的物質放在「毒性物質」，易產生誤會混淆，改變名稱是為後續溝通管理便利。
李明賢則痛批塑毒就是塑毒，為何要改名成「關注化學物質」？過去，民進黨一度還要求把塑化劑要求提升到第一類毒品來控管，現在怎麼通通放寬改名？難道，是要民眾安心改用「關注的化學物質」？
直言塑化劑去毒化，這不是「已毒不回」，而是毒害人民、台灣真的要變成「台毒共和國」！蔡政府必須說清楚，你的食安第一呢？
(中時電子報)
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