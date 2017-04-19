航母在數千里外 專家：美國威脅北韓根本空包彈

美國口口聲聲說要打擊北韓，宣稱派遣3艘航母集結朝鮮半島海域，但速度卻令人難以想像得慢，專家批「美國根本在說大話」、「威脅不過是空包彈」。(圖/維基百科)

因應朝鮮半島局勢緊繃，美國月初宣布派遣三艘航空母艦往朝鮮半島集結，不過，最新消息顯示，「卡爾文森號」仍在數千里外，而其餘兩艘根本沒動作。對此，觀察家痛批美國的威脅根本是嘴炮，空包彈而已。

根據網路媒體《PRI》報導，美國海軍（8）日表示，已下令美國核子動力航母卡爾文森號駛向北方，因應朝鮮半島的緊張局勢，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）於（11）日表示，卡爾文森號在往半島的路上，總統川普更在次日發表狂言，「我們派出威力非常強大的艦隊」。

不過，一名國防官員卻於當地時間周二（18）向《法新社》透露，這些船艦仍在澳洲西北外海處，將在24小時內向北駛往日本海，最快下周才會抵達，說法與先前軍方、官方發出的完全不一致。

美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）美韓研究所（US-KoreaInstitute）「北緯38度」（38 North）網誌共同創辦人魏特（Joel Wit）說，這件事情非常令人困惑，且證實北韓的說法，美國根本只會說大話，威脅北韓不過是空包彈而已。

(中時電子報)