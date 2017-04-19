北韓若再試射飛彈 美擬攔截
就在北韓試射飛彈與醞釀第6次核試，而導致朝鮮半島緊張持續升高之際，五角大廈正尋求施壓平壤，迫使它放棄核武的對策。
據兩名消息人士向英國《衛報》（The Guardian）透露，要是北韓再試射，美軍考慮射下飛彈，以展現武力。
儘管美國國防部長馬提斯（James Mattis）已向國會簡報這個選項，但軍方尚未決定採取飛彈攔截行動。
一名美國軍官說，攔截行動可能在北韓核試後進行，好向平壤傳達這種行為「無法接受」，美方可能動武的訊息。
美國副總統彭斯（Mike Pence）在訪問韓國時，也警告平壤，不要測試總統川普的「決心」，並宣告前總統歐巴馬的「策略性容忍」政策已結束。
然而，北韓副外長韓成烈（Han Song Ryol）告訴BBC，平壤將「每周，每月及每年」都繼續測試飛彈。他甚至警告，要是美國採取軍事行動，將爆發全面戰爭。
不過，專家與美國前官員指出，在北韓測試飛彈時加以攔截，可能得冒緊張升高的風險，甚至可能嚴重波及韓日等美國盟邦，後果可能是華府所無法控制的。
歐巴馬政府時期在五角大廈主管亞洲事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）說：「我會視這類舉動為升級行動，但我無法猜測金正恩會怎麼加以解讀。」
但他也指出，由於金正恩不會示弱，因此令人憂心的是，這位北韓最高領導人可能會認為，有必要強烈回應。
不過，兩名消息人士都表示，美軍還不考慮動用提供給韓國，並引發中國強烈反對的薩德（THAAD）飛彈系統。韓國5月9日將舉行總統大選，而在這之前，不太可能進行實際的「薩德」系統安裝作業。
而兩名消息人士都透露，美軍想要從驅逐艦上動用神盾飛彈防禦系統（Aegis missile-defense system），以攔截飛彈，或是說服日本，運用自身的飛彈防禦力，射下飛越日本海域的彈道飛彈。
(中時電子報)
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