大江母親節檔期明開跑 最高回饋率逾19％
中壢大江國際購物中心明(20)日至5月7日正式開打母親節檔期，祭出現金券滿額回饋，母親節必敗的化妝品、內衣，化妝品、內衣最高回饋率逾19％。
大江國際購物中心企劃部襄理楊若琳表示，現金券回饋多寡及信用卡滿額贈品，都是消費者決定購物地點的關鍵，所以將全館滿額禮、來店禮、銀行滿額禮都改為十足抵用的現金
券。
大江指出，為期18天的母親節促銷檔期，主軸全館消費滿4,500元送400元；大江聯名卡友消費滿999元，再送來店禮150元；當日累計消費滿5,000元，加贈現金券100元，還與14家銀行合作刷卡滿額禮。
大江也針對重點業種祭出「多重消費滿額送」，化妝品、香氛、內衣店櫃，當天消費滿3,000元送350元；若持大江聯名卡友在2樓女裝、內衣專櫃消費，當天內衣店櫃滿6,500元，最高可兌換1,250元，回饋率超過19％。
大江強調，百貨零售業視母親節是上半年搶業績的重點時機，業界紛紛提前推出母親節預購、加碼回饋刺激買氣，大江更加碼促銷，聯名卡友滿額現金券最高回饋19.2％，優惠直逼周年慶。
(工商)
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