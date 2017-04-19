前瞻計畫中央補助過多？ 柯文哲批各縣市抱搶錢心態
台北市長柯文哲今（19日)出席前瞻基礎建設第5場公聽會，也就是城鄉建設計畫公聽會。柯文哲批評中央補助過多，各縣市抱著搶錢的心態在爭取經費。
柯文哲認為，前瞻基礎建設不應該由中央全額補助，地方建設應該由地方先出一定比例的經費，然後不足部分再由中央補助。柯文哲認為這種情況就像健保，「不吃白不吃」的心態就出現。
對於外界質疑台北市資源過多，柯坦言，台北市經費確實較多，但是台北市作為首都，很多建設不是只為了台北市，而是全國性的建設。
另外，柯也表示：「政治還是需要做試驗，試驗本身就需要資源」，很多試驗性的計畫只有台北才有機會成功，自然也需要比較多資源。
他以長照2.0計畫為例，柯文哲認為，要推動長照2.0計畫，台北還是比較有機會成功，台北成功後其他縣市就可以複製，各縣市推動起來就很容易。
柯文哲認為，台北市很「務實」，這次提出5項計畫共76億元經費，包括北美二館、老房子計畫、南港生技產業聚落、長照計畫、道路管線智慧管理系統。
(工商)
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