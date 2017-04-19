NBA》羅瑞關鍵跳投 暴龍克公鹿扳平

暴龍當家控衛羅瑞(左)在最後8.9秒關鍵跳投得手，幫助球隊擊敗公鹿，系列賽扳成1比1平手。(美聯社資料照)

羅瑞在終場前8.9秒的關鍵跳投得手，全場貢獻22分、5助攻，加上迪羅薩的22分、7籃板，兩人幫助暴龍106比100獵殺公鹿，系列賽扳成1比1平手。

暴龍隊史9次打進季後賽，首輪首場比賽都以敗仗收場。此役打完前三節暴龍只領先1分，決勝節伊巴卡連飆進兩顆三分球，替補的塔克也貢獻一顆，暴龍發動11比0攻勢，取得95比83領先局面，公鹿隨後回敬14比3攻勢，將落後分數縮小至1分差距，雙方進入膠著，前役只攻下4分的羅瑞，此役戴罪立功，最後8.9秒投進中距離跳投，暴龍104比100領先，公鹿無力反撲，兩隊在系列賽戰成1比1平手。

暴龍5人得分上雙，除了雙槍羅瑞和迪羅薩外，伊巴卡16分、7籃板、6助攻，喬瑟夫11分，瓦蘭丘納斯10分、10籃板。公鹿陣營仍以「字母哥」阿提托康波的24分、15籃板、7助攻最佳，密德頓20分，孟羅18分，斯奈爾14分。

(中時電子報)