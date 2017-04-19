李毓芬臉癢看病 保時捷違停殘障車位5小時

李毓芬被抓包違停殘障車位，經紀人稱她回頭牽車才發現，並非故意。(中時資料照片)

近來愛情、事業兩得意的女神李毓芬，可能因太忙而頭昏腦脹，昨她的黑色保時捷愛車現身東區，在車位難求的熱門地段停得妥當，原來她佔用了才障車位，一停5小時，為了看皮膚科。

據《蘋果日報》報導，按停車單上顯示，李毓芬已經停了整個下午，且停的不是一般位子，而是殘障車位，直到晚間，女神才戴著黑口罩現身，急忙將包包丟入車內，發動引擎離開，回到內湖住處，據悉，立院交通委員會已初審通過《停車場法》修正草案，違規佔用特定對象如殘障、母嬰友善車位，可罰1200元，若發現身心障礙車位遭占而未通報主管機關，則最高可罰3600元。

對於佔用殘障車位一事，李毓芬經紀人表示：「這是不好的示範，下次會特別注意」，也透露李毓芬近來因工作壓力及天氣變化，發生過敏現象，甚至嚴重到頭暈，臉跟身體皆紅癢，經紀人更說，擔心她這種況影響後面工作，才叫她去看醫生，但自己當天再忙，才讓李毓芬自己去，「她原本也不知道是殘障車位，後來回去牽車才發現的，真的不好意思」。

(中時電子報)