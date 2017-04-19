張鈞甯罕見超辣中門大開 胸貼糗外露

張鈞甯出席北京電影節大秀上空！（圖／翻攝新浪娛樂）

女神張鈞甯向來給人知性典雅的氣質，不過她昨天現身北京國際電影節，罕見以一套中門大開黑色禮服現身，不僅上身露胸、下身更秀美腿，讓人眼睛大吃冰淇淋！

張鈞甯現身北京電影節，上半身難得性感，中門大開露酥胸，不過也因尺度實在太大，她當作防務措施的胸貼也不慎外露，被大陸媒體拍個正著。但這不影響張鈞甯的美，加上她下半身也露美腿，網友讚她是最知性的女神代表！

(中時電子報)