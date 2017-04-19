李澤楷開7百萬名車把妹 甜蜜約會港姐新歡

李澤楷去年搭上港姐季軍郭嘉文。(圖／翻攝自東網、郭嘉文IG)

身家1340億元台幣的香港富豪李澤楷，和女星梁洛施分手後，感情生活受外界關注，去年他和24歲港姐郭嘉文被直擊遊蜜遊日本，現又再次被抓包約會，戀情似乎浮上檯面。

梁洛施替李澤楷生下3子仍沒名分，2011年兩人分手，去年李澤楷搭上港姐季軍出身的女星郭嘉文，兩人甜蜜遊日，現又再度約會，據港媒報導，本都有司機界送的他，甘願當駕駛接郭嘉文外出，只見他開著約735萬元台幣的保時捷當戰車，耐心等佳人15分鐘，郭嘉文才出現。

香港《蘋果》求證他是否在戀愛中？他以簡訊回覆，「這個周末難得不需要去外地工作，you have a good evening ! Richard P.S. switching phone off now.」言下之意就是難得不用開工，就約郭嘉文甜蜜過二人世界，還表明要關機避免被打擾，甜蜜指數爆表。

(中時電子報)