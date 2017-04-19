中彰投苗區域治理未婚聯誼一起來
台中市政府今年計畫舉行八場次未婚聯誼活動，其中第六場次融入中部縣市區域治理精神，結合彰化、南投、苗栗共同辦理；20日上午8時同步開放報名，歡迎符合資格的未婚男女踴躍參加。
民政局表示，第六場次「愛戀520良緣伴我行」未婚聯誼活動訂於5月20日於東勢林場舉辦，透過走入愛戀森林、花間尋寶等創意活動設計，讓參加者以輕鬆愉快的心情互動，期待藉此促成找到理想伴侶。
凡年滿30-40歲(民國66至76年次)且設籍或於中、彰、投、苗四縣市就學就業的未婚男女，歡迎向各該所屬縣市政府報名，各縣市名額30名(男、女各15名)，報名費500元，額滿截止。
如有疑問，歡迎向台中市潭子區戶政事務所(04-25340889)、彰化縣政府民政處(04-7531742)、南投縣政府民政處(049-2222014)及苗栗縣政府民政處(037-370576)等各受理報名機關洽詢。
(中時)
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