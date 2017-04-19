下屆韓總統大選唯一女性 正義黨沈相奵

代表正義黨角逐下屆韓國總統大選的唯一女性：沈相奵。（圖/美聯社）

即將於5月9日舉行的新一屆韓國總統大選，目前檯面上五名候選人中，唯一一名女性就是代表正義黨（Justice Party）的沈相奵（Sim Sang-jeung）女士。這位倒朴運動大將、正義黨國會代表的女性政治人物，也是一名勞工運動者，與當前民調領先者文在寅（Moon Jae-in）最大的不同點，她提倡降低工時，並強力反對美韓自由貿易協定（South Korea-US Free Trade Agreement），被外界視為左派的政治人物。

據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，即將於5月9日舉行投票的下屆韓國總統大選，開始進入最終衝刺階段，目前檯面上出馬角逐大位的人，除了民調領先的文在寅和安哲秀（Ahn Cheol-soo）外，還有本次大選唯一女性候選人：正義黨國會代表沈相奵。雖然民調墊底，但韓國媒體仍認為，長年關注勞工與同性權益運動的她，應能獲得相關團體的支持，並且在過去支持朴槿惠（Park Geun-hye）前總統的女性鐵票中取得優勢。沈相奵的政見與主流勢力不同，她多年來堅持反對美韓自由貿易協定，並要求政府縮短工作時數，降低韓國勞工的負擔，被視為光譜偏左翼的政治人物。

除沈相奵之外，其餘四名候選人（由左至右）為安哲秀、洪準杓、文在寅和劉承旼。（圖/美國之聲新聞網）

現年58歲的沈相奵，出生於京畿道坡州郡，大學進入首爾大學（Seoul National University）攻讀社會教育學，並順利取得學士學位。進入政壇後的她，陸續在多個左翼政黨內供職，包含曾是國會第三大黨的民主勞動黨（Democratic Labor Party）、因為「親北」而被法院勒令解散的統合進步黨（Unified Progressive Party），隨後在2012年自立門戶，創立正義黨，並在去年國會大選中取得共6席席次。沈相奵曾在2012年出馬競選總統一職，但在競選過程中選擇退出，轉向支持如今的對手、共同民主黨（Democratic Party of Korea）前黨魁文在寅。

目前韓國總統大選共有5名候選人，分別是共同民主黨的文在寅、國民之黨（Peoples Party）的安哲秀、執政的自由韓國黨（Liberty Korea Party）候選人洪準杓（Hong Jun-pyo）、右翼「正黨」（Bareun Party）的劉承旼（Yoo Seong-min）和左翼正義黨的沈相奵。文在寅和安哲秀兩人的民調遙遙領先，呈現拉鋸狀態，也讓大選提前進入兩強競爭的局面，但究竟鹿死誰手，仍難輕易評判。

(中時電子報)