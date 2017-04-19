2個賈西亞炸裂 白襪斬洋基8連勝

A.賈西亞(Avisail Garcia)7局敲出致命3分彈。(美聯社)

白襪贏球後，3名外野手慶賀勝利。中為L.賈西亞，右為A.賈西亞。(美聯社)

(10:50更新文圖)白襪今到紐約作客，先發投手M.岡扎勒斯(Miguel Gonzalez)8.1局只失1分，加上9棒中外野手L.賈西亞(Leury Garcia)3局陽春炮，以及5棒右外野手A.賈西亞(Avisail Garcia)7局致命3分彈，終場以4比1，終止洋基8連勝。

32歲M.岡扎勒斯，主投8.1局，只被敲4安，摘下第2勝。洋基23歲塞弗瑞諾(Luis Severino)，先發8局，僅被敲3安，但A.賈西亞的3分彈釀成重傷害，共失4分，苦吞首敗。塞弗瑞諾8局狂飆10K、無保送，成為洋基12年來第一人，上次是2005年「大個」藍迪強生(Randy Johnson)。

洋基9局下靠1安和3次保送追回1分，兩出局滿壘，輪到超級新人賈吉(Aaron Judge)，他面對91哩(約145公里)切球(Cutter)，擊成內野滾地球，無功而返。A.賈西亞今3打數1安打，累積打擊率4成40，美聯排名第一。

(中時電子報)