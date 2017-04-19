2個賈西亞炸裂 白襪斬洋基8連勝
(10:50更新文圖)白襪今到紐約作客，先發投手M.岡扎勒斯(Miguel Gonzalez)8.1局只失1分，加上9棒中外野手L.賈西亞(Leury Garcia)3局陽春炮，以及5棒右外野手A.賈西亞(Avisail Garcia)7局致命3分彈，終場以4比1，終止洋基8連勝。
32歲M.岡扎勒斯，主投8.1局，只被敲4安，摘下第2勝。洋基23歲塞弗瑞諾(Luis Severino)，先發8局，僅被敲3安，但A.賈西亞的3分彈釀成重傷害，共失4分，苦吞首敗。塞弗瑞諾8局狂飆10K、無保送，成為洋基12年來第一人，上次是2005年「大個」藍迪強生(Randy Johnson)。
洋基9局下靠1安和3次保送追回1分，兩出局滿壘，輪到超級新人賈吉(Aaron Judge)，他面對91哩(約145公里)切球(Cutter)，擊成內野滾地球，無功而返。A.賈西亞今3打數1安打，累積打擊率4成40，美聯排名第一。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。