郭富城方媛慶祝到深夜 凌晨2點回家洞房

郭富城與方媛凌晨2點在保鑣護送下，搭車離開酒店，返家過新婚夜。（圖／取材自東網）

郭富城（城城）終結情場浪子生涯，18日在香港半島酒店宴客，娶回大陸嫩模方媛，郭富城經紀人小美、好友張智霖、邱淑貞老公沈嘉偉都是獲邀出席，今（19日）凌晨12點賓客陸續步出酒店，郭富城與方媛沒有在酒店度過新婚夜，而是在凌晨2點搭車返家，在城城住所過洞房花燭夜。

郭富城對自己的終身大事態度低調，沒有公開露面，並由經紀人小美發言，昨晚小美表示，新人不會留在酒店過夜，果然小倆口在凌晨2點在保鑣護送下，搭車離開酒店，並回郭富城位於大坑的寓所，郭富城與方媛深夜才返家，享受新婚夜。

(中時電子報)