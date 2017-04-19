立委、官員在警力戒護下進立院

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立委管碧玲在警方保護下進入立法院。（陳信翰攝）

僑委會委員長吳新興進入立院。（陳信翰攝）

年金改革修正草案19日在立法院審查，抗議民眾堵住立法院週邊道路立委與官員，在警方保護下與抗議民眾推擠。（陳信翰攝）

(中時)