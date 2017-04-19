端午連假 國內離島加班機21日開放訂位

106年端午節連續假期國內離島管制航線前已於106年3月27日（週一）開放訂位，民航局依據旅客訂位情況，已再協調航空公司規劃澎湖、金門及馬祖航線加班機計22架次，提供2,002個座位數，並訂於106年4月21日(週五)上午8時起受理民眾電話訂位及網路訂位、購票。

依據目前訂位情況，以5月26日及27日臺灣往澎湖、5月27日臺灣往金門及馬祖暨5月30日金門、馬祖往臺灣及5月30日及31日澎湖往臺灣之需求較高，爰航空公司規劃增開澎湖航線12架次、提供1,234個座位數，金門航線6架次、提供488個座位數，馬祖航線4架次、提供280個座位數，民眾如有需求可逕洽航空公司訂位。詳細航班資訊，民眾可洽詢各航空公司或參考附表查詢。

鑒於自104年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，已使有限之空運資源獲得更有效之利用，旅客訂位後未搭乘之比例明顯降低，爰106年端午節連續假期將比照實施，於尖峰時段106年5月26日至28日臺灣出發至離島方向，以及106年5月29日至31日離島出發回臺灣方向之機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒旅客，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(工商)