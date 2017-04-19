為什麼梅伊急著讓國會改選

英國首相梅伊(Theresa May)。(圖/美聯社)

英國首相梅伊走進位於倫敦唐寧街10號的公宅內。(圖/美聯社)

英國首相梅伊(Theresa May)18日突然宣布將英國國會大選的時間提早至6月8日選舉，讓各界一片嘩然，外界將原因歸咎至，趁工黨之亂，提早搶下更多中間選票，但對梅伊本人更加切身的原因，恐怕是沒有帶兵參選經驗的她，需要經過國會選舉的民意測試來鞏固王位，驅散黨內和黨外對她本身僅僅透過脫歐公投而承接下來的首相寶座。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，梅伊強調她必須藉著這場國會大選，增加脫歐談判的助力，假設選舉結果如她預期，保守黨獲得更多席次，她在國會擁有更大的勢力，那麼她的談判權力將被鞏固，不會是個跛腳人偶。

另有報導，就梅伊本人而言，過去獲得的民意基礎不夠穩定，因為去年的脫歐公投過關是以極小的選票差距，脫歐成功，前首相卡麥隆因此下台負責，交接給她，於此同時，黨內黨外都有雜音，認為梅伊沒有實際贏得國會大選就直接登上王位，因此眼看梅伊其實很需要這場實際的民意測試選舉，讓她能夠驅散那些若有似無的政治質疑。

外界預估梅伊希望讓所屬的政黨保守黨(Conservative party)趁著最大反對黨工黨(Labour party)的內部混亂之際，吸引中間選民把目光轉向保守黨，將選票全部投給保守黨，以趁機壯大保守黨在下議院的勢力，贏得更加漂亮，但是這一切的努力和鋪陳，都只是為了清除脫歐之路的障礙，雖然梅伊日前已經簽署了脫歐文件，正式啟動脫歐之路，但不論是反對黨或民意都還是搖擺不定，增加脫歐的困難度，外界可能認為脫歐就是一條不得不走的路了，但是這不代表它就是一條好走的路，對梅伊而言，實際上獲得更多民意的支持才是保障順利脫歐，不生任何變數的好辦法，因此媒體也戲稱英國國會大選，就像是另一場測試民意的「脫歐公投」一樣。

總而言之，於公於私，梅伊除了帶領政黨贏得選戰以外，她本身被質疑沒有實際帶兵經驗，更必須透過這個戰爭舞台，來為自己證明擁有強大的民意基礎。

(中時電子報)