大安濱海樂園4／22淨灘 29家企業共襄盛舉
台中市政府環保局積極推動淨灘活動，4月22日「世界地球日」當天，將邀請29家企業一起參與大安濱海樂園的淨灘活動，呼籲民眾與企業團體加入海岸認養行動，帶動全民淨灘熱潮，共同守護美麗的海岸線。
環保局長白智榮指出，海洋廢棄物有80％來自陸地，其中又以塑膠類最多。分析各類塑膠容器流入海洋的比例，以飲料隨手杯(PP，聚丙烯)及保麗龍杯(PS，聚苯乙烯)數量最高，遺留在沙灘上的垃圾除會汙染潮間帶生物的棲息地，若再經海水沖刷進入海洋又會再度造成海洋汙染。
環保局長期推動淨灘活動，以「減塑行動、拯救海洋」為宣言，105年與民間機關團體合作辦理7場次淨灘，參與人數約7,550人，清除垃圾7,572公斤、資源回收物2,268.2公斤，成效良好。愈來愈多社會團體、學校社團及公司行號主動投入淨灘行列，喚醒國人對於海洋垃圾問題的重視。
環保局強調，海洋是人類共同的資產，守護美麗的海岸線及維護海岸清潔是全民的責任，尤其台中的海岸線又有國際聞名的高美濕地，環境教育工作刻不容緩。呼籲民眾或企業團體加入海岸認養行動，簽訂海岸認養契約，帶動全民淨灘熱潮，共同維護海洋生態的永續發展。
(中時)
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