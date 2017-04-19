350億獵雷艦難產 傳海軍備妥解約3腹案
總金額高達350億的獵雷艦採購案，從招標就風波不斷，得標廠商慶富造船屢被指財務困窘、無造艦經驗，得標過程黑幕幢幢，現在傳出獵雷艦恐難產，海軍已擬定解約重新招標的三個備案。
2014年海軍6艘獵雷艦國造採購案，慶富擊敗台船，拿下這筆352億元標案。沒有造艦經驗的慶富與義大利 Rodriquez Cantier Navali 集團、美國洛克希德馬丁公司與英國Thales集團共同執行此案，首艘獵雷艦在義大利原廠建造，慶富造艦團隊赴義大利吸取原廠技術，其餘5艘獵雷艦預計在高雄興達港建造。
造艦之前先要蓋FRP（加強型玻璃纖維）船廠，但壹週刊報導，這個預算大約20億的船廠，現在興達港連個影子都看不到。
據傳慶富造船財務吃緊，包括負責戰鬥系統的美國洛馬公司以及部分的協力廠商已數月未收到工程款，正在蘊釀停工，並對慶富下最後通牒、揚言解約。
海軍高層聞訊大為緊張，擬妥3腹案準備攤牌。一是六月前如果慶富無法完全解決積欠廠商款項的問題，海軍將順勢解約。二是年底應該完成的興達港FRP廠，若無法順利完成，也是解約的時機。第三，明年二月，如果第一艘獵雷艦無法如期下水，這個案子也將終止。
慶富的老闆陳慶男和綠營關係很深。尤其和前總總陳水扁更是麻吉，據他自己說，兩人出國是睡同一間。因此，近日也有綠委接到陳情，要求海軍協助解決慶富目前面臨的問題。
(中時電子報)
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