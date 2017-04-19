牌照稅身障免稅 逾2400cc免徵金額以11230元為限

106年車輛使用牌照稅已開徵，繳納期限至5月2日止，台中市政府地方稅務局提醒申辦身障免稅的民眾，汽缸總排氣量超過2400cc者，免徵金額以2400cc車輛稅額11,230元為限，繳稅金額是以排氣量應繳的稅額減除免稅排氣量應繳稅額，如有疑問歡迎電洽地方稅務局。

地方稅務局表示，依使用牌照稅法規定，如車輛為供持有身心障礙手冊或證明者使用，可申請免徵使用牌照稅，身心障礙者持有駕駛執照者，車主須為身心障礙者本人；因身心狀況無法取得駕駛執照者，可以自己、配偶或同一戶籍二親等以內親屬的車輛提出申請。

每一身心障礙者可申請一輛免稅，不受一戶一輛的限制。但汽缸總排氣量超過2,400cc者，免徵金額以2,400cc車輛稅額11,230元為限，發單開徵稅額為超過免徵金額以上的稅款。

地方稅務局指出，如民眾自用小客車排氣量為3,600cc，申請身心障礙使用牌照稅減免，每年應繳納使用牌照稅稅額為28,220元，可減免2,400cc車輛稅額11,230元，所以仍須繳納16,990元；並非僅須繳交1,200 cc的使用牌照稅4,320元。

關於身障者使用車輛限額免徵使用牌照稅的計算方式，可撥打地方稅務局0800-086969免費電話或04-22585000按1接電話客服中心，將有專人提供服務。

(中時)