反年改團體失序 蘇嘉全籲保持理性

立法院司法及法制委員會今審查年金改革修法，然年改團體為了阻擋政府官員、立委開會，在各出入口圍堵，一度出現推擠、肢體暴力等脫序行為。對此，立法院長蘇嘉全表示遺憾，同時對於各種暴力攻擊，造成他人傷害的行為，相關單位應依法究辦。

蘇嘉全呼籲呼籲，希望大家都能理性溝通，和平表達訴求，應該讓國會的審查順利進行。他說，民主社會每個人表達訴求的權利都受到保障，但不能因立場不同而使用激進的暴力手段，脅迫甚至傷害他人。

蘇嘉全表示，對於今早多位委員及本院職員受到暴力威脅與傷害，感到相當痛心與不捨，他再次呼籲陳情團體保持冷靜，理性表達訴求。

(中時)