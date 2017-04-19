NBA》花重金留兩主將 快艇維持核心陣容？
根據《今日美國》報導，快艇總教練兼籃球事務總裁瑞弗斯表示，不論快艇在季後賽表現得如何，季末都不會拆掉核心陣容；《籃球內幕》更是直言，快艇將花下重金留下即將成為自由球員的保羅和葛瑞芬。
過去5年快艇都是以保羅、葛瑞芬、狄安卓喬丹的核心陣容，可惜他們始終沒能在季後賽走得更加長遠，因此外界認為本季倘若依舊無法突破的話，這個陣容恐將解散。對此，瑞弗斯說，你認為應該放棄一支例行賽能夠拿下50勝而且有奪冠實力的球隊，或是應該以此為基礎進行加強改進呢？
瑞弗斯進一步指出，「我經常拿爵士為例，當年卡爾馬龍與史塔克頓雖然不斷地在季後賽失敗，他們仍然努力不懈，即便最終沒能圓奪冠夢想，但有人會認為他們是失敗的嗎？
(中時電子報)
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