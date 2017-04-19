微風五館同慶端午 主推尊榮頂級禮盒
端午節將至，微風集團五館精選30幾款五星級飯店頂級尊榮粽子禮盒，和10多種宮廷式甜品同慶端午！
微風廣場主推頂級干貝粽，包括晶華酒店冠軍鮑粽禮盒，整顆粽長6公分，有別於傳統粽子，放入重30克的八頭鮑，精緻又高貴；華泰王子大飯店豐盈海味保溫提袋組，內含鮑魚雞粒粽、九華干貝粽和松露桂圓紅棗粽；加上獨家的華西街台南擔仔麵蓮子干貝粽禮盒每盒800元、上海茶樓粽情端陽禮盒每盒880元、皇上黃鼎極干貝肉粽每顆85元，都是今年主打。
除了干貝粽外，還有多款禮盒，包括Trine&Zen中西式合併禮盒有鳳梨蜂蜜低溫爐烤梅花豬100g/90元、套餐380至480元；MAISON KAYSER果醬茶點禮盒1000元；阿舍嚴選手路醬禮盒特價588元，傳統和異國風味都有。
微風松高和微風信義也瞄準頂級消費客群，講究養生和抗老，分別推出新加坡琉元堂野生干貝粥10入禮盒2200元和燕盞養生純雞湯10入禮盒2800元；而CAVIER HOUSE& PRUNIER魚子醬佳節香檳盒籃則是6850元起。
微風台北車站和微風南京因應時下年輕人講究少鹽、少糖、低脂肪需求，推出少負擔的宮廷式甜品和冰粽，微風台北車站紅豆小館冰粽禮盒365元、手信坊艾草冰粽299元，口感冰涼、Q彈；微風南京參和院 x 橙色聯名款經典禮盒商品999元、鄧師傅功夫菜宮廷養生甜品690元，千元有找、經濟實惠。
(中時)
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