加國僑胞向藍委投訴 為新南向撤僑教中心

僑務委員會委員長吳新興上午表示，由於加拿大對於建築物法規規範較嚴格，因此僑教中心決定以租代購方式。（記者陳建瑜攝）

國民黨立委呂玉玲上午在立院質詢時提及，世界台商總會溫哥華分會長專程回台投訴僑委會決定不蓋僑教中心，土地已購買卻不蓋，人員則挪用至新南向政策地區。（記者陳建瑜攝）

國民黨立委呂玉玲上午在立院質詢時提及，世界台商總會溫哥華分會長專程回台投訴僑委會決定不蓋僑教中心，土地已購買卻不蓋，人員則挪用至新南向政策地區；僑務委員會委員長吳新興表示，由於加拿大對於建築物法規規範較嚴格，因此決定以租代購方式。

呂玉玲指出，從民國88年至今，僑委會一直在加拿大溫哥華推動僑務中心的設立，但如今土地買了，卻決定要撤蓋，究竟如何評估？溫哥華的華僑也是不少，難道有僑務地區之分嗎？

吳新興表示，早期他在擔任副委員長時就瞭解這個案子，為何有土地但蓋不起來是因為加拿大蓋建築物的規範較多，因此難以蓋起，近期已經要租房子。

呂玉玲質疑，是否要將僑委會駐派人員挪去新南向政策地區？

吳新興澄清，楊秘書已調回台灣；但呂玉玲質疑僑委會的報告是說在新南向地區，吳新興似乎不太清楚實際情況。

(旺報)