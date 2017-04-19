花博聯外道路兩工程進度超前 明年試營運前完工

建設局長黃玉霖（中）昨日前往「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道」，視察工程進度並關心汛期期間工地安全。（陳世宗翻攝）

因應中部科學工業園區發展及2018年台中市將舉辦世界花博，台中市政府建設局耗資約26億6200萬元，辦理「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」；可望於明年9月花博試營運前完工通車，紓解花博期間車潮。

建設局長黃玉霖昨日前往「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」視察工程進度並關心汛期期間工地安全。

建設局指出，為提升台中都會地區交通分流成效，紓解都會區成長壓力，並因應中部科學工業園區蓬勃發展及2018台中世界花卉博覽會為交通帶來的衝擊，建設局耗資約15億7,900萬元及10億8,300萬元辦理「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道」。

建設局說，「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」位於后里及豐原交界處，北起后里區星科路與后科路交叉口南側，往南跨越大甲溪，進入豐原區銜接國豐路，道路長約998公尺、寬30公尺，橋梁長約830公尺，已於去年11月開工，目前預定進度10.3%、實際進度14.45%，工程進度超前。

「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」位於后里及神岡交界處，北起后里區舊社路南側，往南跨越大甲溪，進入神岡區銜接國道四號神岡系統交流道北側，道路長約1117公尺、寬23.8公尺，已於去年10月開工，目前預定進度8.53%，實際進度28.64%，工程進度大幅超前。

未來兩座橋梁工程完工後，將串聯國道1號、4號、台13線及地方道路，紓解花博期間車潮，並帶動豐原、后里及神岡地方發展，發揮整體路網運輸效能，讓台中市區與后里、神岡東西兩側區域獲得均衡發展。

(中時)