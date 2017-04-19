五星飯店賣地方小食 「假文青紅豆餅」快閃W飯店

「假文青紅豆餅」以店中店型式快閃台北W飯店「the kitchen table」西餐廳。（圖／台北W飯店）

「假文青紅豆餅」在台北W飯店「the kitchen table」西餐廳快閃，現場現做紅豆餅。（圖／台北W飯店）

「假文青紅豆餅」為在台北W飯店快閃，特 研發了「起司伊比利火腿」與「檸檬塔」和「泡菜松阪豬」等口味。（圖／台北W飯店）

五星飯店BUFFET餐廳搶市占出新招！為爭取年輕世代客人青睞，台北W飯店請來台中人氣名店「假文青紅豆餅」，於10樓「the kitchen table」西餐廳設立快閃攤位，每天中午及下午茶時段限量供應美味紅豆餅，寫下五星級觀光飯店與台灣地方小食名店合作開店中店先例。

「假文青紅豆餅」創辦人Yellow來自台中大甲，渾身散發個性的文青氣息。2012年單純因為當時懷孕的姐姐想吃紅豆餅，但坊間少有用料天然、能讓她安心下肚的產品，決定和好友一起創立紅豆餅攤位，大量運用在地食材，研發出健康又美味的紅豆餅。秉持著處女座的偏執，Yellow不計成本購買原料，為了使用最頂級的紅豆，更親自遠赴萬丹挑選，只為了用最好的食材作出紮實的內餡；餅皮更添加蜂蜜，咬下去酥脆的口感同時散發甜蜜的香氣。

「這次跟W飯店合作是ㄧ個新的挑戰，更可以發揮創作內餡的想像力！」Yellow表示，為了與W飯店合作，特別將大甲的紅豆餅攤位搬到the kitchen table，原本的攤位暫時不營業兩周，當地的主顧客都急得跳腳。同時為了這次的合作也研發兩款W限定口味：「檸檬塔」和「起司伊比利火腿」。前者是為搭配the kitchen table明亮的黃色及白色調，運用新鮮檸檬汁、檸檬皮、奶油及香草籽調和出酸甜清爽的春夏口感。

「起司伊比利火腿」則選用切達起司和莫札瑞拉起司，鋪上伊比利火腿切片，熱騰騰出爐時一口咬下，吃的到牽絲的濃郁起司跟火腿的鹹香。」Yellow還提醒大家紅豆餅就是要吃現做的，才能嚐到最美味的內餡及餅皮的酥脆度。

「假文青紅豆餅」快閃攤位提供6種口味：「檸檬塔」、「起司伊比利火腿」、「萬丹紅豆」、「大甲芋頭」、「蜂蜜香草奶油」、「泡菜松阪豬」，即日起至5/1日平日11:30AM至02:00PM、03:00PM至05:00PM，假日12:00PM-02:30PM、03:30PM-05:00PM在台北W飯店10樓the kitchen table西餐廳無限量供應。平日自助午餐每人1, 180元+10%、假日1, 680元+10%；平假日下午茶每人780元+10%，二人同行1, 500元+10%。

(工商)