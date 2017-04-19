假投資吸金2億 完美生活負責人21萬交保

澳洲完美生活公司以投資旅遊為由，1年吸金2億元，檢調日前發動搜索約談，但張姓負責人未到案，昨在律師陪同下到新北市調查處投案，張否認落跑，辯稱他只是四處拜拜，今天凌晨張姓負責人被移送台北地檢署複訊，檢察官訊問後以違反銀行法，諭令21萬元交保，並限制出境出海。

(中時)