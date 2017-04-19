中科后里園區汙水廠獲環教認證 開放民眾免費參訪
台中市政府與台中教育大學104年簽訂環境教育合作備忘錄，由林明瑞教授協助輔導中科后里園區汙水處理廠取得認證，中科后里園區順利通過行政院環保署環境教育設施場所認證，成為全國第7家提供廢(汙)水處理學習課程的汙水處理廠，也是台中市第10處環境教育設施場所，立下環境教育新的里程碑。
環保局表示，「中科后里園區汙水處理廠」位於中部科學工業園區，為落實產業製照過程的環境保護及永續發展，汙水處理廠區操控中心有多項節能設備，並建置汙染防治措施，建築更融入「水資源」、「綠化量」、「日常節能」及「汙水垃圾改善」等巧思，獲內政部頒發綠建築標章證書。
為進一步協助廠區取得環境教育設施場所認證，市府於104年與台中教育大學環境教育認證輔導團簽訂環境教育合作備忘錄，由林明瑞教授協助輔導中科后里園區汙水處理廠認證事宜；未來藉由安排參訪與互動教學，讓民眾瞭解汙水處理廠與環境的緊密關係。
環保局強調，目前該廠環境教育課程包括汙水廠實地參訪和分組遊戲，讓學童學習有關汙水處理、水資源管理等知識。廠區開放「一般參觀」、「專業研習」及「環境教育課程」，課程全程免費，歡迎學校及機關單位預約參訪，實地瞭解汙水廠實際運作、廢汙水處理情形及落實環保工作交流。
(中時)
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