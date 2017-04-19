各縣市搶錢？張花冠：嘉義連做夢錢都沒有

城鄉基礎建設公聽會今展開，遭到批評擴大城鄉差距，尤其是地方配合款部分，讓部分縣市首長直呼無力負擔。

嘉義縣長張花冠諷刺道，各縣市為了搶錢，真的「很努力、很努力」。但現實情況是，中央要求地方須有一定比例的配合款，會讓大者越大，小者越小。她指出，嘉義縣早就到達舉債上限，根本無力籌措配合款，連做夢的機會都沒有。

張花冠稱，嘉義縣老人人口和家戶所得都是全國倒數第一，沒有經費爭取前瞻計畫，會讓上述問題更加嚴重。

南投縣長林明溱也直言，中央應該明定配合款比例，如果配合款比例要50％，地方根本無力負擔。另外，南投縣屬於農業大縣，林明溱批評城鄉建設計畫也沒有照顧農民，農水路建設才8億多元。

立法委員孔文吉也批評城鄉建設反而擴大城鄉差距。原民會和客委會都只有20億元的經費，根本是歧視原住民跟客家族群。

(工商)