曬「女友視角」放閃？ 吳慷仁駁：是滿滿的內疚
「金鐘影帝」吳慷仁近日忙於偶像劇拍攝，只要下工回家總是立即倒頭就睡，而他凌晨曬出一系列熟睡的照片，被網友虧說是「女友視角」的放閃照，對此他則澄清絕非曬恩愛，反倒是充滿內疚和歉意，引發網友討論。
吳慷仁在臉書曬出熟睡側拍照，還被畫上「貓鬍鬚」、「笑臉」等圖，似乎就是女友趁他熟睡時惡作劇，網友看到後直呼根本就在放閃，但其實吳慷仁一開始就表明「不是放閃，而是內疚」，更感嘆寫道「幾個月下來...家就只是個睡覺的地方...累的沒有生活真是是很不應該...對自己的約束不夠...要快點回來正軌」，言下之意透露被工作壓的喘不過氣，想僅快恢復正常人步調的生活。
這篇PO文也吸引大批網友關切，紛紛留言打氣「累了就好好休息吧！找回生活享受生活」、「忙完後一定要好好放鬆自己，加油」。
(中時電子報)
關鍵字：吳慷仁
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