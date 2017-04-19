反年改抗議升溫 蔡總統將對外喊話

抗議民眾以肉身阻擋進入立法院的公務車。（張鎧乙攝）

立法院司法法制委員會今天審查年金改革的各版本公務人員退休撫卹法草案，反年金改革民眾昨起包圍立法院，目前現場爆發不少肢體衝突，許多趕去立院開會的立委與助理也遭殃；民進黨中央上午預告，總統下午將在中常會前對外發表談話，希望大家共同支持年金改革。

反年改民眾昨天開始聚集在立法院外抗議，高喊反年改等口號，並夜宿立法院外，揚言長期抗戰。

民進黨今日下午將舉行中常會，民進黨早上發布通知，身兼黨主席的蔡總統將在下午1時30分中常會前發表談話，據了解，總統將對抗議民眾喊話，希望大家共同支持年金改革。

(旺報)