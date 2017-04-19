蔡當選被讚警棍水柱年代已去 遭酸因刀片拒馬來了
2016年民進黨蔡英文當選總統，政大教授陳芳明表示隨著蔡英文當選，警棍與水柱的年代將會過去。對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟酸「是阿，警棍與水柱的年代過去了，因為刀片拒馬的時代來了！」
當時陳芳明寫到馬英九偏愛拒馬與鐵絲網，已到濫用程度！陳表示每次經過總統府常遭拒馬阻攔，凱道也佈滿鐵絲網。一個民選出來的總統，竟距離人民那麼遙遠。質疑馬英九可能是總統中最害怕老百姓的一個，雖然他常常露出潔白牙齒，裝得好像非常親民，但不時展現他權力的傲慢。陳認為總統是公僕，他竟騎在人民頭上。
另外，陳芳明也提到，蔡英文以優勢的選票進入總統府，民主進程緩慢，但釋放出的能量無人可擋。我們以最和平的方式完成政黨輪替，一個不一樣的時代於焉誕生。夜雨中的總統府，不久將以全新面貌出現。警棍與水柱的年代，就讓它過去吧！
而近期因反年改團體發起「夜宿圍城」行動，警政署對包括立法院在內中央機關、總統府和官邸等維安布署，阻材包括1248具鐵拒馬、「南非刀片」拒馬230具、鐵馬護欄680具、鐵絲網車14輛等。台北市警察局長邱豐光說「只要不爬是不會受傷」。
對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟認為，政大教授陳芳明去年年初說，隨著蔡英文當選，警棍與水柱的年代將會過去。是阿，警棍與水柱的年代過去了，因為刀片拒馬的時代來了！
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟
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