雲朗雲水之都 獲評2017年全球最佳新酒店

雲朗觀光集團位於威尼斯的「雲水之都」，地擁有臨大運河畔的獨立花園。（圖／雲朗觀光）

雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel） 外觀為一棟三層樓的貴族宅邸，並在運河畔的獨立花園中設有威尼斯飛獅意象的裝置藝術。（圖／ 雲朗觀光）

雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel）客房擁有極度考究的絲綢壁紙與中西藝術品。（圖／雲朗觀光）

世界權威旅遊雜誌《 Conde Nast Traveler》於美國時間4月18日公告「2017年全球最佳新進酒店」（The 2017 Hot List）名單，雲朗觀光集團旗下、位於威尼斯的雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel），細膩的設計和古典莊園完整再現而雀屏中選，與巴黎、紐約、杜拜等地知名酒店同享榮耀，晉升國際酒店排行，也提升台灣飯店業與文化創意的國際形象。

今年入選的75家酒店共由60多位記者、編輯和攝影師從全世界50多個國家中的675家酒店和度假飯店中選出，評選的過程共耗費了529,500英里，才將今年最值得推薦的飯店介紹給讀者。最特別的是，在歐洲的飯店名單中，首次有台灣自創品牌贏得這樣的獎項，

Conde Nast集團以出版最精美和最具影響力的雜誌而聞名於世，對內容原創性及卓越品質的一貫追求，使該集團在雜誌界居領先地位長達百年之久，集團出版的高端旅遊生活雜誌《Conde Nast Traveler》，自1987年於美國成功發行，以「旅行的真諦」(Truth in Travel)為辦刊宗旨，全球已擁有9個國家和地區的不同版本，更曾榮獲「國家雜誌獎」共25項殊榮。每年《Conde Nast Traveler》針對全球旅遊業提出數種評選，堪稱旅遊界最具公信力的指標。

雲朗觀光集團旗下的雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel）座落在威尼斯聖十字區的大運河畔，是一座15世紀保留至今的三層樓房，過去曾是威尼斯貴族的宅邸，它最特別的是獨有緊臨大運河的大片綠地花園，這樣的空間景緻與享受，在大運河畔十分少見。多數旅客都會搭乘計程車船來到飯店，從運河畔的碼頭進出，穿越這個獨立花園，便能欣賞園內有著以威尼斯城徽「飛獅」為意象的藝術品，除了向威尼斯輝煌的歷史致敬，也成功地融合古典與當代藝術的巧思設計。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，經過兩年以遵循古法的細膩修復，我們精心考究每件家具的面料材質與設計，將重現文藝復興時代威尼斯豪華宮殿的榮耀風采，在被譽為亞得里亞海女王威尼斯的大運河畔，我們致力於為旅客提供獨特的體驗，並且很榮幸雲水之都能成為世界上最好的75家新酒店之一。

雲水之都中有18間風格裝潢各具特色的客房，每一間都以威尼斯的歷史文化為靈感、對應18個主題，細心保留其原始精緻樣貌，無論是文藝復興時期的濕壁畫或大理石壁爐等均由專家考究修復。飯店在設計上，更引進了許多東方元素與文藝復興時期的西方文化相互激盪，在迎賓大廳、房間內，可以看到威尼斯絲綢做成的絲綢壁紙、威尼斯多種貨幣呈現的裝飾、城徽飛獅畫作、以及具有東方意象的櫥櫃與瓷器等，搭配在一起彷彿經歷了十字軍東征時期，或是置身於馬可波羅遊歷中國的時代，許多古法修復的技術，更成功詮釋了威尼斯這個古都的醇厚歷史與文明。

另外，飯店中更設置有Glam餐廳，是義大利最年輕的米其林二星主廚Enrico Bartolini所進駐營運，傳統義大利風味融合法式細膩的料理，是來到雲水之都絕對不能錯過的米其林星級餐飲體驗。

除了榮獲《Conde Nast Traveler》特別在今年評選出的全球75家推薦飯店外，雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel）今年四月中也在富比士(Forbes)專欄作家Stephanie Orma 的報導中名列「一定要造訪的威尼斯奢華酒店口袋名單之一」。此外，世界知名設計雜誌Wallpaper*也都曾特別介紹雲水之都的古法修繕與貴族莊園的維護，重現了威尼斯的黃金年代，相當值得讚賞，更不容錯過的是在飯店的私人後院中，在木蘭樹下享受著米其林二星主廚的在地料理，如義大利麵條、野茴香煙燻鰻魚、小犢牛甜餅和當地的朝鮮薊佐甜菜根燴飯等，更是獨一無二的旅遊享受。

(工商)