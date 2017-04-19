龜山島開放 驚見「龜首長頭髮」
龜山島固定於每年12月封島修養生息，並於每年3月1日重新開放登島，春季時節，島上百合花開十分盛大優美，今年有遊客登島發現，「怎麼龜首長頭髮？」而且還「披頭散髮」，引起網友笑翻熱議。
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長陳煜川解釋，龜首長頭髮，實際上是因當地冬天東北季風太強，除了小草外其他植株難以生長，但在山凹處，許多深綠色的矮灌木就此找到生存空間，特別在春天因為小草新芽翠綠，就更凸顯矮灌木色澤，就此形成「披頭散髮」狀。實際上，這景觀一年四季均可見到，只是會隨季節有顏色深淺不同。
春季4月是龜山島最漂亮的時候，由於地理與氣候原本就適合百合，加上管理處近年加以照顧施以有機肥，並刻意避免在百合抽莖期除草以免傷害，因此花開全盛期非常優美，處處都是春天信息，估計美麗可持續到4月底，賞花要及時。
龜山島登島需先申請，相關事宜可至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處官網查詢：www.necoast-nsa.gov.tw
(中時)
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