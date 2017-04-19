因家人健康因素 駐泰代表楊國強請辭

總統府上月發布總統令特任前國安局長楊國強派任駐泰國大使，不過楊國強因家人健康因素，已向總統蔡英文請辭。(資料照,姚志平攝)

總統府上月發布總統令特任前國安局長楊國強派任駐泰國大使，不過，外交部長李大維上午證實，楊國強因家人健康因素，已向總統蔡英文請辭。

國民黨立委江啟臣上午在立院質詢時指出，目前新南向政策地區駐泰國代表楊國強目前情況為何？

李大維表示，楊國強因家人健康因素，已向總統蔡英文請辭派任，目前已經正在作業中。

總統府上月發布總統令特任前國安局長楊國強為駐泰國大使，有意借重楊國強的軍事背景，加強與東南亞合作，但昨日府內舉辦的駐外宣誓名單中並未列入他。

(旺報)