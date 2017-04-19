馬伕絞殺2命二審判25年 家屬怒斥太離譜

男子武張孝慈在新竹受經營應召站的謝男、吳女情侶僱用，擔任應召站的馬伕，他3年前因細故絞殺雇主情侶檔後縱火故佈疑陣，再棄屍到阿里山，新竹地院將他判處無期徒刑，高院今就殺人罪部分改判25年，縱火、遺棄屍體等罪維持一審判決，全案可上訴。

武張孝慈今未被提訊到庭，不過謝男家屬聆判後生氣表示，無法接受判決結果，殺2命竟改判25年，「太離譜、社會亂了、要提上訴」。

(中時)