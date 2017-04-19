NBA》隆多準大三元 老八公牛再克綠衫軍2比0

隆多(右)找回昔日明星級身手，交出準大三元成績單，幫助公牛擊敗塞爾提克，季後賽首輪取得2比0，有機會上演老八傳奇。(美聯社資料照)

例行賽風波不斷，甚至一度被「冰凍」的前明星級球員隆多，19日打出昔日身手，交出11分、9籃板、14助攻、5抄截的準大三元成績單，幫助公牛111比97擊敗塞爾提克，季後賽首輪取得2比0，有機會上演老八傳奇。

直到例行賽最後一戰才驚險搭上季後賽末班車的公牛，沒想到老八卻在季後賽首輪就連續兩戰在客場爆冷擊敗東區龍頭塞爾提克，接下來兩戰將回到芝加哥，看起來前途一片光明。

此役公牛一路壓著對手打，最多曾領先快20分，全隊6人得分上雙，除了隆多外，吉米巴特勒22分、8籃板、8助攻，「閃電俠」韋德22分，羅賓羅培茲18分、8籃板，米洛提奇13分、7籃板，席普瑟16分。

對於塞爾提克而言可說是雪上加霜，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯似乎還無法走出妹妹過世的悲痛，雖然還是攻下20分，但全隊籠罩著陰影，進攻與防守完全不到位，輸得一點都不冤枉。

(中時電子報)