林佳龍暢談台中軌道願景 力推交通正義

台中市大台中山手線、捷運藍線、綠線、綠線延伸彰化等交通建設，讓台中形成四通發達的軌道路網，進一步與鄰近縣市形成交通區域聯合治理。（陳世宗翻攝）

台灣要實現「交通正義」，應打破以往「重北、輕南、忘記台中」的格局，也才能為國家帶來更長遠的發展動能！台中市長林佳龍19日透過電台節目《寶島全世界》與主持人鄭弘儀一起暢談台中交通等重大施政願景；讓各界更了解台中推動軌道運輸的必要性與成果。

林佳龍表示，大台中山手線、捷運藍線、綠線、綠線延伸彰化等交通建設能讓台中形成四通發達的軌道路網，更能進一步與鄰近縣市形成交通區域聯合治理。台中有山、海線鐵路，將后里到大甲串聯起來，加上「下環」追分到成功雙軌化，與從豐原至市區高架捷運化，及海線鐵路雙軌高架化，形成環狀鐵路，將與東京山手線相似。

林佳龍指出，其中成功到追分段雙軌工程已於去年10月獲行政院核定；此次前瞻計畫再核定大甲到后里新建鐵路、追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化、大慶至烏日的山線鐵路高架化，大台中山手線預計在10年內完成。

針對捷運藍線部份。林佳龍說，台灣大道為台中市相當重要的幹道，目前已有捷運綠線行經文心路，加上行經台灣大道的捷運藍線，兩者交會形成轉乘；藍線串連山線與海線鐵路，綠線則在北屯及烏日與台鐵銜接，如此將打造四通發達的軌道路網，有助於提升整體運量。經費分攤市府將爭取由中央負擔7成。

捷運綠線明年將試營運，沿著文心路至烏日後與高鐵、台鐵銜接，再延伸到北彰化，可聯結台中與彰化生活圈，形成交通上的區域聯合治理。

主持人鄭弘儀指出，根據艾普羅日前公布民調，林佳龍就任滿3個月時，滿意度3成多；就任滿1年時，滿意度4成多；如今已達56.1％，並持續往上走，讓市民確實感受台中已開始改變與進步；行政院前瞻基礎建設計畫台中已獲核定1597億元，為何林市長認為前瞻基礎建設核定代表「機會是給準備好的人？」

林佳龍表示，在未擔任市長前，他已在台中深耕10多年，現在擔任市長2年多，地方政府能做的就盡量做；但前瞻計畫需匡列預算，要有方案，市府已做好相關評估規劃，提報中央，可行性就相當高。

鄭弘儀關心林佳龍日前向中央反映台電空汙的發言！林佳龍表示，台中火力發電廠占台電發電量2成獲利繳回台北總公司，但排出的汙染卻是台中市民在吸收。目前市府除協調台電降載減碳，生煤也要求置放於室內儲存場，並加強處理空汙設備。同時，也希望中央協助督促減少燃煤量，改為天然氣，並比照林口發電廠更新設備，讓汙染降低。

(中時)