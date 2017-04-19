MLB》陳偉殷5局無安打 馬林魚4分領先水手
上役對大都會先發3局失6分的陳偉殷，19日於西雅圖掛帥對陣水手隊，一開賽就獲得隊友火力支援，馬林魚在1、2局各得1分，加上3局上波爾敲出左外野兩分全壘打，以4比0領先水手。陳偉殷投球威風八面，前5局僅投出1次保送，沒被擊出任何安打，成為勝投候選人。
馬林魚1局上由迪戈登擊出首打席二壘打，接著瑞爾謬托揮出1分打點安打，助馬林魚先馳得點。可惜3棒葉利奇安打後連3棒無功而返，1局上攻下1分但也留下2個殘壘。
2局上狄崔、艾利斯安打，瑞斗犧牲觸擊成功，讓馬林魚1出局攻占二、三壘，可惜迪戈登偷點沒有成功，馬林魚靠水手先發蓋耶多的暴投才攻得第2分。
馬林魚此役作客西雅圖，美聯主場有DH制，陳偉殷不用煩惱打擊，投球狀況相當不錯，除在4局下保送強打坎諾，沒有讓任何水手打者站上過壘包，沒有失分。
(中時電子報)
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