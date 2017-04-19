沒錢吃飯 男持菜刀闖餐廳搶食物遭起訴

林姓男子疑因肚子餓，沒錢吃飯，本月7日趁賣豬腳餐廳早上正在備料時，持菜刀、長鐵夾入內搶食物，不僅當著餐廳老闆的面，吃下價值約2000元的皮蛋、雞精及黑麥汁，還偷穿老闆的西裝褲，並揮舞菜刀吆喝：「我要給你砍死，你給我跪下！」，台北地檢署今依準強盜罪將他起訴。

(中時)